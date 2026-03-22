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Brunori e Palma stendono l’Avellino, la Samp torna a sorridere

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Brunori e Palma stendono l’Avellino, la Samp torna a sorridere

Per il report della sfida tra blucerchiati e biancoverdi, 32.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.

Sampdoria  2
Avellino       1
Reti: s.t. 27′ Brunori, 35′ Palma, 39′ Biasci.
Sampdoria (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (38′ s.t. Henderson), Ricci; Begić (29′ s.t. Barák), Pafundi (1′ s.t. Cherubini), Pierini; Brunori (29′ s.t. Coda).
A disposizione: Ghidotti, Coucke, Riccio, Cicconi, Depaoli, Ferrari, Casalino, Soleri.
Allenatore: Lombardo.
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Sounas, Palmiero (32′ s.t. Le Borgne), Besaggio (32′ s.t. D’Andrea); Palumbo (32′ s.t. Tutino); Russo, Pandolfi (1′ s.t. Biasci).
A disposizione: Sassi, Patierno, Kumi, Armellino, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne.
Allenatore: Ballardini.
Arbitro: Chiffi di Padova.
Assistenti: Scatragli di Arezzo e Garzelli di Livorno.
Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei di Cuneo.
VAR: Serra di Torino.
AVAR: Nasca di Bari.
Note: ammoniti al 26′ p.t. Pandolfi per comportamento non regolamentare, al 32′ p.t. Brunori, al 42′ p.t. Palmiero, al 45′ p.t. Pafundi, al 19′ s.t. Sounas, al 43′ s.t. Russo, al 48′ s.t. Giordano per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 4.713 (incasso 78.588 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.

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