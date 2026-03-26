Mattutino tra torelli e partitelle, venerdì doppia seduta

Prosegue con una seduta mattutina la settimana della Sampdoria durante la sosta del campionato. Privo dei nazionali , Attilio Lombardo e staff hanno diretto una sessione sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco incentrata su attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tecniche, partitelle ad alta intensità su spazi ridotti e ripetute. Con il gruppo anche Edoardo Soleri, olo parzialmente Oliver Abildgaard. Differenziato di gestione per Mattia Viti; percorso di recupero per Lorenzo Malanca e solo terapie per Dennis Hadžikadunić. Ancora a riposo l’influenzato Alessandro Di Pardo. Dopo il pranzo in comune la squadra si recherà in visita all’Istituto “Gaslini” per la consueta visita di Pasqua. Domani, venerdì, è in agenda una doppia seduta.