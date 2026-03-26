Uova, foto e sorrisi: la Pasqua è blucerchiata all’Istituto “Gaslini”

Un autografo, un sorriso, una foto ricordo. E ancora, un tenero pizzicotto sulla guancia, le uova di cioccolato e tanti doni blucerchiati. Sono questi i piccoli grandi gesti che hanno accompagnato la tradizionale visita pasquale della Sampdoria all’Istituto “Gaslini” di Genova, un appuntamento che si rinnova dal 1978 e che rappresenta uno dei momenti più sentiti della stagione.

Doni. Anche quest’anno i blucerchiati – guidati dal CEO Corporate Raffaele Fiorella e dal CEO Football Jesper Fredberg – hanno voluto essere vicini ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, portando un messaggio di solidarietà. Insieme ai regali ufficiali, sono stati consegnati anche i gadget messi a disposizione da Lega Serie B e BKT, al fianco della Samp in questa speciale occasione.

Entusiasmo. Tra corridoi e reparti, l’accoglienza è stata come sempre calorosa e piena di entusiasmo. Per qualche ora, il calcio ha lasciato spazio a qualcosa di ancora più importante: regalare attimi di serenità a bambini che stanno affrontando sfide ben più grandi di una partita.