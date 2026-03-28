Qui Bogliasco: mattutino per i blucerchiato, domenica si replica

Sole alto sul “Mugnaini” di Bogliasco e Sampdoria che continua ad allenarsi nella settimana di sosta del campionato. Ancora assenti i nazionali Tjaš Begić, Luigi Cherubini e Matteo Palma, Attilio Lombardo e staff hanno riabbracciato Tommaso Martinelli, di ritorno dall’amichevole con l’Italia Under 20, e sottoposto i blucerchiati disponibili ad una seduta mattutina a base di video-analisi, attivazione atletica, torelli, sviluppi tattici, partitella in famiglia e allunghi finali. Differenziato sul campo per Mattia Viti; terapie per Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi (lesione al flessore della coscia sinistra). Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, domenica, la squadra replicherà al mattino.