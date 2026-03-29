Tattica e partitelle al “Mugnaini”, da mercoledì testa all’Empoli

Ultima seduta settimanale per la Sampdoria a Bogliasco. Ancor privi dei nazionali Tjaš Begić, Luigi Cherubini e Matteo Palma, Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul prato superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, torelli, esercitazione tattica, partitelle su spazi ridotti ad alta intensità e lavoro metabolico. Differenziato sul campo per Mattia Viti; terapie per Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Ora due giorni di stacco, ripresa fissata per mercoledì pomeriggio, quando si inizierà a preparare la sfida con l’Empoli, in programma lunedì 6 aprile al “Ferraris” (ore 17.15).