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Tattica e palle inattive in chiave-Empoli, domenica mattina rifinitura

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Tattica e palle inattive in chiave-Empoli, domenica mattina rifinitura

Antivigilia di campionato per la Sampdora che si prepara ad affrontare l’Empoli lunedì al “Ferraris” (ore17.15). Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino incentrato su attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Differenziato sul campo per Liam Henderson. Percorsi di recupero per Dennis Hadžikadunić, Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Terapie per Simone Pafundi. Domani, domenica di Pasqua, la squadra sosterrà al mattino la seduta di rifinitura.

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