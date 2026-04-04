Tattica e palle inattive in chiave-Empoli, domenica mattina rifinitura

Antivigilia di campionato per la Sampdora che si prepara ad affrontare l’Empoli lunedì al “Ferraris” (ore17.15). Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino incentrato su attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive. Differenziato sul campo per Liam Henderson. Percorsi di recupero per Dennis Hadžikadunić, Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Terapie per Simone Pafundi. Domani, domenica di Pasqua, la squadra sosterrà al mattino la seduta di rifinitura.