U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Empoli

News

Sono ventiquattro i convocati di Lombardo per Sampdoria-Empoli

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con l’Empoli, in programma domani, lunedì, al “Ferraris” di Genova (ore 17.15) e valida quale 33.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ferri, Ricci.

Attaccanti: Coda, Pierini, Soleri.

altre news

Lombardo: «Lavorato bene e forte, con l’Empoli la prima di sei finali»

Lombardo: «Lavorato bene e forte, con l’Empoli la prima di sei finali»

4 Aprile 2026 Team
Tattica e palle inattive in chiave-Empoli, domenica mattina rifinitura

Tattica e palle inattive in chiave-Empoli, domenica mattina rifinitura

4 Aprile 2026 Team
8-0 nel test con il Bogliasco, sabato mattutino e conferenza

8-0 nel test con il Bogliasco, sabato mattutino e conferenza

3 Aprile 2026 Team