Alla Samp basta Pierini: Empoli superato di misura al “Ferraris”
Alla Samp basta Pierini: Empoli superato di misura al “Ferraris”
Per il report della sfida tra blucerchiati e azzurri, 33.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 1
Empoli 0
Reti: s.t. 14′ Pierini.
Sampdoria (4-1-4-1): Martinelli; Di Pardo (37′ s.t. Palma), Abildgaard, Viti, Giordano; Esposito; Begić (37′ s.t. Cicconi), Conti, Barák (21′ s.t. Cherubini), Pierini (47′ s.t. Depaoli); Coda (37′ s.t. Soleri).
A disposizione: Ghidotti, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, Ferrari, Casalino.
Allenatore: Lombardo.
Empoli (4-3-1-2): Fulignati; Candela (41′ s.t. Fila), Guarino, Lovato, Moruzzi; Magnino (29′ s.t. Bianchi), Yepes, Ghion (29′ s.t. Haas); Saporiti (15′ s.t. Ceesay); Nasti (15′ s.t. Popov), Shpendi.
A disposizione: Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ebuehi, Ignacchiti, Indragoli.
Allenatore: Caserta.
Arbitro: Pezzuto di Lecce.
Assistenti: Monaco di Termoli e Pressato di Latina.
Quarto ufficiale: Calzavara di Varese.
VAR: Prontera di Bologna.
AVAR: Fourneau di Roma 1.
Note: ammoniti al 31′ s.t. Begić per comportamento non regolamentare, al 36′ s.t. Moruzzi, al 42′ s.t. Haas per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 6.232 (incasso 61.143 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.