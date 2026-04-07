Blucerchiati in campo al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Blucerchiati subito in campo a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di Pescara, in programma sabato all'”Adriatico” (ore 15.00). Attilio Lombardo e staff hanno diretto una allenamento a due velocità: scarico e terapie per i i titolari della sfida vinta con l’Empoli, sessione completa a base di attivazione fisica in palestra e tecnica sul campo superiore del “Mugnaini”, situazioni tattiche e partitella in spazi ridotti per gli altri disponibili, compreso Dennis Hadžikadunić, esentato solo dall’ultima parte della seduta. Terapie per Liam Henderson e Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, è in programma una seduta pomeridiana.