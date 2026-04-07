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Giudice Sportivo: Samp e Pescara al completo, Begic in diffida

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Giudice Sportivo: Samp e Pescara al completo, Begic in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 33.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

2 giornate di squalifica: Bonfanti (Spezia).

1 giornata di squalifica: Adamo e Valoti (Spezia), Alesi, Cassandro e Pittarello (Catanzaro), Balde e Cutrone (Monza), Belloni (Carrarese), Izzo (Avellino), Paoletti e Radaelli (Mantova), Tripaldelli (Reggiana).

Diffidati Sampdoria: Begić, Conti e Pafundi.

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