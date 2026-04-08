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Arbitri: Pescara-Sampdoria affidata a Piccinini di Forlì

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Arbitri: Pescara-Sampdoria affidata a Piccinini di Forlì

La designazione arbitrale per Pescara-Sampdoria, gara in programma sabato 11 aprile (ore 15.00) all'”Adriatico” di Pescara e valida quale 34.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Piccinini di Forlì.
Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Laghezza di Mestre.
Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Chiffi di Padova.

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