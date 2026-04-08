Tattica e partitella al “Mugnaini”, giovedì seduta mattutina

Sotto il sole di Bogliasco la Sampdoria si avvicina alla trasferta di Pescara, in programma sabato all'”Adriatico” (ore 15.00). Dopo una sessione di videoanalisi, Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano sul prato superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica e tecnica, sviluppi tattici, possessi, lavoro aerobico e partita ad alta intensità su spazi ridotti, dalla quale sono stati esclusi i titolari della sfida con l’Empoli. Scarico di gestione per Alessandro Di Pardo. Terapie per Liam Henderson e Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.