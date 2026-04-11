Depaoli e Conti ribaltano Di Nardo: la Samp sbanca Pescara
Depaoli e Conti ribaltano Di Nardo: la Samp sbanca Pescara
Per il report della sfida tra biancazzurri e blucerchiati, 34.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Pescara 1
Sampdoria 2
Reti: p.t. 48′ Di Nardo rig.; s.t. 37′ Conti, 48′ Depaoli.
Pescara (4-3-2-1): Saio; Capellini, Altare (34′ s.t. Letizia), Bettella, Cagnano; Valzania (34′ s.t. Gravillon), Brugman, Olzer (16′ s.t. Caligara); Acampora (22′ s.t. Meazzi), Insigne; Di Nardo (34′ s.t. Russo).
A disposizione: Brondbo, Letizia, Brandes, Graziani, Gravillon, Russo, Oliveri, Berardi, D’Errico, Corbo.
Allenatore: Gorgone.
Sampdoria (4-3-3): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano (23′ s.t. Cicconi); Conti, Esposito (23′ s.t. Ricci), Barák (8′ s.t. Cherubini); Begić, Brunori, Pierini (43′ s.t. Depaoli).
A disposizione: Ghidotti, Riccio, Coda, Palma, Hadžikadunić, Ferrari, Casalino, Soleri.
Allenatore: Lombardo.
Arbitro: Piccinini di Forlì.
Assistenti: Regattieri di Finale Emilia e Laghezza di Mestre.
Quarto ufficiale: Allegretta di Molfetta.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Chiffi di Padova.
Note: ammoniti al 21′ p.t. Viti, al 28′ p.t. Pierini, al 33′ p.t. Valzania, al 44′ p.t. Bettella, al 31′ s.t. Ricci per per gioco scorretto, al 38′ s.t. Meazzi per proteste, al 49′ s.t. Depaoli per comportamento non regolamentare; recupero 5′ p.t. e 7′ s.t.; abbonati 2.855 (rateo 25.518 euro), spettatori 13.732 (incasso 172.589 euro); terreno di gioco in buone condizioni.