Due velocità al “Mugnaini” per la Samp, lunedì pomeridiano

Il calendario non ammette soste. Archiviato il successo di Pescara, la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Attilio Lombardo e staff hanno diviso l’organico in due gruppi: sessione di scarico e terapie per i titolari della sfida vinta all'”Adriatico-Giovanni Cornacchia”, attivazione in palestra e sul campo e partitella con la Primavera sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili. Differenziato sul campo per Liam Henderson. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, lunedì, è in agenda una seduta pomeridiana.