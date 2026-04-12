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Due velocità al “Mugnaini” per la Samp, lunedì pomeridiano

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Due velocità al “Mugnaini” per la Samp, lunedì pomeridiano

Il calendario non ammette soste. Archiviato il successo di Pescara, la Sampdoria si è ritrovata a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti. Attilio Lombardo e staff hanno diviso l’organico in due gruppi: sessione di scarico e terapie per i titolari della sfida vinta all'”Adriatico-Giovanni Cornacchia”, attivazione in palestra e sul campo e partitella con la Primavera sul campo superiore del “Mugnaini” per gli altri disponibili. Differenziato sul campo per Liam Henderson. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, lunedì, è in agenda una seduta pomeridiana.

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