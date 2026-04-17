Samp spuntata, Monza cinico: stop per i blucerchiati
Samp spuntata, Monza cinico: stop per i blucerchiati
Per il report della sfida tra blucerchiati e biancorossi, 35.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 0
Monza 3
Reti: p.t. 5′ Cutrone, 13′ Caso; s.t. 40′ Petagna.
Sampdoria (4-3-3): Martinelli; Di Pardo (32′ s.t. Depaoli), Abildgaard, Viti, Giordano (22′ s.t. Cicconi); Henderson (22′ s.t. Ricci), Esposito (1′ s.t. Cherubini), Conti; Begić, Brunori, Pierini (37′ s.t. Soleri).
A disposizione: Ghidotti, Riccio, Cicconi, Ricci, Palma, Hadžikadunić, Ferrari, Casalino, Barák.
Allenatore: Lombardo.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri (1′ s.t. Ciurria), Lucchesi (26′ p.t. Carboni); Birindelli, Obiang (10′ s.t. Colombo), Pessina, Bakoune; Colpani, Caso (10′ s.t. Petagna); Cutrone (21′ s.t. Hernani).
A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Antov, Balde, Alvarez, Capolupo, Mota.
Allenatore: Bianco
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.
Assistenti: Bahri di Sassari e El Filali di Alessandria.
Quarto ufficiale: Striamo di Salerno.
VAR: La Penna di Roma 1.
AVAR: Piccinini di Forlì.
Note: espulso al 33′ s.t. l’allenatore in seconda Thomassen per proteste; ammoniti al 16′ p.t. Lucchesi, al 7′ s.t. Pierini per gioco scorretto, al 41′ s.t. Petagna per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 7.779 (incasso 75.530 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.