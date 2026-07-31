Doppio al “Mugnaini”, sabato amichevole con il Novara

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria. Bernardo Corradi e staff hanno diretto al mattino un allenamento incentrato su attivazione in palestra e sul campo principale del “Mugnaini”, possessi, esercitazioni tecniche e sessione tattica. Nel pomeriggio, invece, attivazione atletica, possessi, esercitazioni tattiche e partitella ad alta intensità su spazi ridotti. Percorso di recupero in palestra e sul campo per Tjas Begić. Terapie per Lorenzo Insigne. Permesso per Stefan Gartenmann. Degenza post-operatoria a Villa Stuart per Nikola Sekulov.

Novara. Domani, sabato, è in programma l’ultima sessione settimanale, comprensiva di un test con il Novara, formazione che milita nel campionato di Serie C (Girone A). L’amichevole sarà a porte chiuse ma sarà trasmessa in diretta tv da Telenord (calcio d’inizio ore 17.00).