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Insigne: aggiornamento sul percorso di riatletizzazione

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Insigne: aggiornamento sul percorso di riatletizzazione

L’U.C. Sampdoria comunica che Lorenzo Insigne dovrà osservare un breve periodo di stop a scopo precauzionale nell’ambito del percorso di riatletizzazione seguito dall’inizio della stagione sportiva. Di conseguenza, il reinserimento dell’attaccante nelle attività con il gruppo subirà uno slittamento rispetto alla tabella di marcia inizialmente prevista.

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