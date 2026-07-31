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Viti: «Il blucerchiato mi è entrato dentro, Samp ambiente ideale»

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Viti: «Il blucerchiato mi è entrato dentro, Samp ambiente ideale»

Le parole del difensore blucerchiato Mattia Viti, tornato alla Sampdoria a titolo definitivo.

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