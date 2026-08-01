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Due giorni e mezzo di stacco, martedì pomeriggio la ripresa

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Due giorni e mezzo di stacco, martedì pomeriggio la ripresa

Archiviato il test con il Novara, Bernardo Corradi ha concesso ai blucerchiati due giorni e mezzo di stacco dopo le fatiche della settimana. La ripresa al “Mugnaini” di Bogliasco è fissata per il pomeriggio di martedì.

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