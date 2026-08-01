Lauritsen subito a segno, il Novara ribalta e passa al “Mugnaini”
Lauritsen subito a segno, il Novara ribalta e passa al “Mugnaini”
Il tabellino della terza amichevole pre-campionato dei blucerchiati di Bernardo Corradi.
Sampdoria 1
Novara 2
Reti: p.t. 6′ Lauritsen, 12′ Moretti, 21′ Alberti.
Sampdoria (4-3.3): Ghidotti (24′ s.t. Krastev); Di Pardo (24′ s.t. Rodella), Diop (1′ s.t. Riccio), Ferrari (24′ s.t. Piermattei), Cicconi (24′ s.t. De Sario); Depaoli (24′ s.t. Bellemo), Esposito (1′ s.t. Abildgaard), Henderson (13′ s.t. Henderson); Sinani (24′ s.t. La Gumina), Lauritsen (13′ s.t. Tutino), Amarandei (1′ s.t. Forte).
A disposizione: Bianchi, Mezzotero, Paratici.
Allenatore: Corradi.
Novara (3-5-2): Boseggia; Cannavaro, Miceli, Moretti; Valdesi, Basso, Ranieri, Collodel, Canneti; Ledonne, Alberti.
A disposizione ed entrati nel corso dell’incontro: Anfossi, Mazziotti, De Nicolo, Citi, Lorenzini, Di Cosmo, D’Alessio, Dell’Erba, Donadio, Malaspina, Arboscello, Lartey.
Allenatore: Birindelli.
Arbitro: Isnardi di Albenga.
Assistenti: Biase di Genova e Poggi di Genova.
Note: recupero 1′ p.t. e 2′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.