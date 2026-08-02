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Fiocco azzurro in casa Sampdoria: benvenuto Hugo Gartenmann

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Fiocco azzurro in casa Sampdoria: benvenuto Hugo Gartenmann

Fiocco azzurro in casa Sampdoria, lieto evento per Stefan Gartenmann. La scorsa notte alle 23.00, all’Ospedale “San Martino” di Genova, la sua compagna Jane ha dato alla luce il piccolo Hugo, 3,985 chili di felicità. Al nuovo arrivato e ai neogenitori le più sincere congratulazioni da parte di tutta la società.

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