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Ripresa tecnico-tattica a Bogliasco, mercoledì doppio

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Ripresa tecnico-tattica a Bogliasco, mercoledì doppio

La Sampdoria ha ripreso la preparazione al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. Nel pomeriggio Bernardo Corradi e il suo staff hanno diretto una seduta iniziata con l’attivazione in palestra e sul campo principale, prima di lasciare spazio a possessi, esercitazioni tecniche, una partitella ad alta intensità su spazi ridotti e agli allunghi finali. Con il gruppo anche il neo papà Stefan Gartenman. Programma differenziato per Luca Ravanelli e Gennaro Tutino. Prosegue invece il percorso di recupero tra palestra e campo per Tjas Begić, mentre Lorenzo Insigne ha svolto dapprima terapie, successivamente corsa leggera sul campo. Riabilitazione post-operatoria per Nikola Sekulov. Domani, mercoledì, è in programma una doppia seduta.

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