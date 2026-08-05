Doppio tra forza e tattica al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria agli ordini di Bernardo Corradi e del suo staff. Divisi in due gruppi, i blucerchiati hanno svolto al mattino una seduta di forza in palestra e trasformazione sul campo principale del “Mugnaini” a base di attivazione atletica ed esercitazioni tattiche; riuniti in un unico gruppo nel pomeriggio sono stati poi sottoposti ad attivazione atletica, circuito tecnico, sviluppi tattici e partitelle in spazi ridotti ad alta intensità. Programma differenziato per Luca Ravanelli e Gennaro Tutino. Prosegue invece il percorso di recupero tra palestra e campo per Tjas Begić, mentre Lorenzo Insigne ha svolto dapprima terapie, corsa leggera e lavori aerobici sul campo. Riabilitazione post-operatoria per Nikola Sekulov. Giovedì, appuntamento mattutino.