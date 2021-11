Buon punto per la Samp Women: pari e patta con l’Empoli

Arriva il primo pareggio della stagione per la Sampdoria Women. Al “Torrini” di Sesto Fiorentino, finisce 2-2 la sfida con l’Empoli Ladies: dopo il momentaneo vantaggio di Helmvall, le azzurre ribaltano il risultato con Oliviero e Bragonzi. Riacciuffa infine il pareggio Rincón su calcio di rigore.

Pari. Partono fortissimo le doriane. Pronti, partenza, via: al 6′ Rincón, con una magia, tira subito fuori dal cilindro il sesto assist stagionale, questa volta per Helmvall, che di testa batte Ciccioli e sigla il primo centro con la maglia blucerchiata. Le azzurre continuano a costruire in fase offensiva, e dopo la traversa colpita da Cinotti al 7′, al 28′ arriva la rete del pareggio: Oliviero con un gran destro da fuori area mette sotto il sette il gol dell’1-1, imprendibile per Tampieri. Al 33′ la Samp va vicina al vantaggio con Rincón, su calcio di punizione, ma un grande intervento del portiere toscano nega la gioia del gol alla numero 10 colombiana. Tutto Empoli il finale di primo tempo, prima con il tiro debole di Cinotti al 38′, e poi con la conclusione dalla distanza di Bellucci al 42′, ma nulla di fatto: si torna negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Patta. Stesso copione, l’Empoli inizia in attacco anche nella seconda frazione. Termina fuori di un soffio, al 6′, il diagonale di Nocchi; centra il bersaglio invece Bragonzi, che al 9′ approfitta di un’indecisione difensiva fra Fallico e Tampieri e insacca il 2-1. Arriva però la reazione delle blucerchiate: prima con la subentrata Berti che all’11’ si divora la rete del pareggio; poi al 23′ con il colpo di testa di Tarenzi, che da due passi non trova lo specchio della porta. Ma è solo il preludio al 2-2, che arriva al 40′: la giovane Lopez, subentrata a Bursi, si procura infatti un calcio di rigore favorendo il tocco di mano di Binazzi. Dagli undici metri si presenta Rincón, che non sbaglia e mette la sua firma sulla rete del definitivo pari. Arriva dunque il primo pareggio assoluto in stagione per la squadra di mister Cincotta, che sabato 20 novembre farà il suo esordio in Coppa Italia contro il Sassari Torres.

Empoli Ladies 2

Sampdoria 2

Reti: p.t 6′ Helmvall, 28′ Oliviero; s.t. 9′ Bragonzi, 40′ Rincón rig.

Empoli Ladies (4-3-3): Ciccioli; Oliviero, Knol, Binazzi, Mella; Cinotti, Bellucci, Prugna (43′ s.t. Tamborini); Bragonzi, Dompig, Nocchi (29′ s.t. Silviani).

A disposizione: Brscic, Morreale, Nichele, Tamborini, Monterubbiano, Mendolicchio, Nicolini, Sac.

Allenatore: Ulderici.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Bursi (27′ s.t. Lopez), Auvinen, Spinelli, Novellino; Giordano, Rincón, Fallico; Helmvall (36′ s.t. Carp), Tarenzi, Bargi (1′ s.t. Berti).

A disposizione: Babb, Boglioni, Musolino, Pisani, Battelani, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.

Assistenti: Marchetti di Trento e Pasqualetti di Aprilia.

Quarto ufficiale: Aronne di Roma 1

Note: ammonite al 22′ s.t Mella, al 39′ s.t. Prugna, al 48′ s.t. Tamborini; recupero 3′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

