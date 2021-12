Mister Cincotta: «La Sampdoria Women è una famiglia»

È tempo di bilanci in casa Sampdoria Women. Il 2021 delle blucerchiate si è chiuso ben al di sopra delle aspettative di una squadra neonata alla sua prima storica stagione in Serie A, con 16 punti in campionato e l’accesso ai quarti di Coppa Italia. E mister Antonio Cincotta si gode il momento. «Non potevamo aspettarci questi risultati – dice -, ma c’è ancora tanto da fare per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo rimanere sul pezzo, con il nostro stile: fare cose semplici, un passo alla volta».

Famiglia. «Abbiamo un grande club alle spalle – afferma il tecnico doriano in visita a SampCity, nel cuore di Genova -, stiamo svolgendo un lavoro umano unico in Italia. Ogni giorno c’è un clima di gioia e di appartenenza, siamo una famiglia: questo ci rende speciali e ci fa andare oltre le difficoltà, ottenendo risultati positivi».