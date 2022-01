Coppa Italia Women: Samp k.o. nel primo round, Milan corsaro

La Sampdoria Women lotta, ma cade al “Garrone” all’andata dei quarti di Coppa Italia Socios.com: il Milan si impone 4-1. Le rossonere passano grazie alle reti di Guagni, Piemonte, Thomas e Grimshaw; inutile la marcatura di Rincón su calcio di rigore per il momentaneo pareggio.

Rigore. Avvio di partita scoppiettante a Bogliasco. Al 5′, dopo un tentativo di testa di Adami sventato dai riflessi del nuovo acquisto Soggiu, il Milan trova subito la rete del vantaggio: Guagni, sugli sviluppi di un corner, svetta più in alto di tutti e mette la sua firma sulla rete del vantaggio. Un vantaggio che però dura poco, perché al 9′ Battelani si guadagna un calcio di rigore per un contrasto in area con Fusetti giudicato irregolare dal direttore di gara. Sul dischetto si presenta Rincón, che trasforma insaccando alle spalle dell’ex compagna Babb l’1-1. Il match torna dunque in parità, ma le rossonere continuano a spingere in fase offensiva: al 29′ Bergamaschi colpisce una traversa, ma è solo il preludio al nuovo vantaggio, che arriva di lì a poco. Piemonte, infatti, è abile a raccogliere e spedire in rete di prima un suggerimento di Thrige al minuto 33, anticipando tutte. Le blucerchiate si trovano così sotto di uno all’intervallo.

Affondo. Via alla ripresa e subito un botta e risposta in attacco: al 3′ Helmvall di testa costringe alla deviazione in angolo la difesa rossonera; le ospiti replicano, 60 secondi più tardi, con un tiro a botta sicura di Guagni, sul quale c’è la grandissima risposta di Soggiu. Al 5′, il Milan ci riprova, ma è la traversa – secondo legno di giornata – a stoppare Codina. Boglioni, all’8′, si affida alla soluzione da fuori, senza impensierire troppo Babb. Il Doria non trova il pareggio, ne approfitta allora il Milan che affonda e fa tris: Bergamaschi viene atterrata in area da Helmvall e l’arbitro questa volta concede calcio di rigore in favore della squadra di Ganz. Thomas dagli 11 metri batte Soggiu, portando il risultato sull’1-3 con mezz’ora ancora da giocare. Ospiti ancora pericolose al 20′ e al 28′, con Bergamaschi e Longo. In pieno recupero arriva anche il poker di Grimshaw, che rende ancora più complicata la missione-qualificazione per le ragazze di Cincotta. L’appuntamento con il secondo round di coppa è fissato tra due settimane, dopo il match di campionato con il Sassuolo in programma sabato a Bogliasco (ore 14.30).

Sampdoria 1

Milan 4

Reti: p.t. 5′ Guagni, 10′ Rincón, 33′ Piemonte; 15′ s.t. Thomas rig., 47′ Grimshaw.

Sampdoria (4-3-2-1): Soggiu; Rizza (26′ s.t. Bursi), Pisani, Spinelli, Boglioni (18′ s.t. Wagner); Helvall, Fallico, Giordano; Battelani (1′ s.t. Martínez), Rincón (26′ s.t. Seghir); Martinovic (36′ s.t. Bargi).

A disposizione: Brunelli, Auvinen, Tarenzi, Gardel.

Allenatore: Cincotta.

Milan (3-4-3): Babb; Codina, Agard, Fusetti; Guagni (19′ s.t. Longo), Adami (26′ s.t. Jane), Grimshaw, Thrige; Thomas, Piemonte (32′ s.t. Stapelfeldt), Bergamaschi.

A disposizione: Giuliani, Fedele, Kirschstein, Tucceri Cimini, Miotto, Cortesi.

Allenatore: Ganz.

Arbitro: Gemelli di Messina.

Assistenti: Lencioni di Lucca e Linari di Firenze.

Quarto ufficiale: Frazza di Schio.

Note: ammonite al 25′ p.t. Pisani per gioco scorretto, al 44′ p.t. Grimshaw per proteste; al 10′ s.t. Re, al 36′ s.t. Adami; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.