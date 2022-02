Non basta Fallico: la Samp Women cade con il Sassuolo

La Sampdoria Women non sfigura, ma cede al Sassuolo. Al “Garrone” di Bogliasco, finisce 1-3 la sfida con le neroverdi: decisive le reti di Bugeja, Dubcova e Cantore nel primo tempo, che vanificano la realizzazione di Fallico nella ripresa.

Cinismo. Partenza bruciante della formazione ospite. Dopo soli 2 minuti di gioco è letale l’azione in verticale firmata Cantore-Clelland, con quest’ultima che apre per Bugeja: la numero 7 neroverde non sbaglia e con un diagonale trafigge la porta doriana. Blucerchiate subito in svantaggio, ma la reazione è immediata. All’ 8′ Wagner serve con un gran lancio in profondità Martínez, che tenta un pallonetto: la sfera scavalca Lemey ma colpisce il palo. Il Sassuolo torna a rendersi pericoloso al 20′, ancora con Bugeja, e al 21′, con Santoro; ma la Samp resiste, e va anche vicina alla rete del pareggio con un colpo di testa di Seghir, che però non sorprende il portiere avversario. Gol sbagliato, gol subito: sul ribaltamento di fronte, al 40′, Dubcova per le neroverdi raccoglie il suggerimento di Cantore e di prima intenzione sigla il raddoppio. Al 43′ arriva anche il 3-0: è la stessa Cantore che stoppa, si gira in un fazzoletto e calcia insaccando il pallone alle spalle di un’incolpevole Soggiu. Si va negli spogliatoi in triplice svantaggio con un Sassuolo freddo e cinico.

Reazione. Nella ripresa, Sassuolo ancora a trazione offensiva. Le neroverdi si affacciano in area avversaria con Clelland al 9′, Bugeja all’11’ e Cantore al 14′, ma questa volta sono le blucerchiate a dimostrare maggior cinismo. Alla prima occasione utile, infatti, arriva il gol dell’1-3: Fallico con il destro non deve fare altro che accompagnare in rete un suggerimento chirurgico di Rincón (settimo assist stagionale per la colombiana). Il Sassuolo rimane in dieci, al 39′, per l’espulsione di Benoît: proviamo allora a sfruttare la superiorità numerica nei minuti finali, e in pieno recupero Rizza colpisce con un tiro al volo il secondo legno di giornata per le doriane. Finisce così: Sampdoria-Sassuolo termina 1-3. Nonostante la sconfitta, la squadra di Cincotta si conferma al sesto posto in classifica davanti al Pomigliano, prossima avversaria di campionato nella trasferta in programma domenica 27 febbraio. Prima però c’è la terza e ultima sfida con il Milan, nel match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Socios.com, in programma sabato prossimo al “Vismara” (ore 14.30, diretta TIMVISION).

Sampdoria 1

Sassuolo 3

Reti: p.t. 2′ Bugeja, 40′ Dubcova, 43′ Cantore; s.t. 22′ Fallico.

Sampdoria (4-3-1-2): Soggiu; Rizza, Auvinen, Spinelli, Giordano; Fallico, Wagner (15′ s.t. Martinovic), Seghir; Rincón (38′ s.t. Helmvall); Tarenzi (28′ s.t. Battelani), Martínez.

A disposizione: Brunelli, Boglioni, Bargi, Bursi, Pisani, Novellino.

Allenatore: Cincotta.

Sassuolo (4-3-3): Lemey; Santoro, Filangeri (16′ s.t. Brignoli), Orsi, Philtjens (7′ s.t. Dongus); Pandini (16′ s.t. Benoît), Mihashi, Dubcova; Bugeja (16′ s.t. Cambiaghi), Clelland (28′ s.t. Pellinghelli), Cantore.

A disposizione: Lauria, Parisi, Ferrato, Iriguchi.

Allenatore: Piovani.

Arbitro: Madonia di Palermo.

Assistenti: De Angelis di Roma 2 e Toce di Firenze.

Quarto ufficiale: Leone di Avezzano.

Note: espulsa al 39′ s.t. Benoît per somma di ammonizioni; ammoniti al 25’ s.t. Cincotta per proteste, al 35’ s.t. Benoît per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.