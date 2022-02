Women fuori dalla Coppa: Milan-Samp finisce ancora 4-1

Finisce ai quarti l’avventura in Coppa Italia della Sampdoria Women. Al “Vismara” di Milano le blucerchiate cadono ancora, replicando il risultato dell’andata: Milan-Samp termina 4-1. La doppietta di Longo e le reti di Adami e Stapelfeldt sanciscono il passaggio del turno delle rossonere, che accedono alla semifinale. Bellissima ma vana la realizzazione nel secondo tempo di Helmvall.

Sotto. Partenza bruciante delle padrone di casa, che dopo soli 120 secondi trovano la rete dell’1-0: è Longo, con il mancino, a insaccare sotto il sette l’immediato vantaggio. E qualche minuto più tardi il Milan va pure vicino al raddoppio, questa volta con Bergamaschi, ma è bravissima Soggiu a non farsi sorprendere. Prova ad entrare in partita anche la Samp, al 7′, con una conclusione di Tarenzi: pallone che termina però di poco a lato. Poi, le rossonere sfiorano ancora il 2-0 in due occasioni: al 9′ con un colpo di testa di Boureille, deviato in angolo da un provvidenziale intervento di Soggiu, e all’11’ con Adami, che tocca il palo esterno. Alla terza opportunità, il Milan affonda: al minuto 27 proprio Adami, direttamente da calcio di punizione dal limite, mira l’angolo basso e buca Soggiu. Al 40′ è la solita Rincón a scuotere l’animo delle doriane, confezionando un suggerimento al bacio per Tarenzi: la 27 blucerchiata però non approfitta e spreca, mancando l’appuntamento con il gol che avrebbe riaperto il match.

Eliminate. Avvio-shock anche nella ripresa, con la rete al 1′ di Stapelfeldt: ottimo il controllo della numero 10 rossonera, che con il sinistro porta immediatamente il risultato sul 3-0. Con il discorso qualificazione ormai praticamente chiuso, Helmvall prova quantomeno a dare un segnale di orgoglio: la svedese, subentrata nel secondo tempo, inventa una magia di contro-balzo. Grandissimo gol, quando sul tabellone è segnato il minuto 19. Sarà l’unica nota lieta di un match a senso unico. Al 31′ infatti il Milan archivia la pratica, ancora con Longo, che realizza la doppietta personale e fa 4-1. Thomas va vicina al pokerissimo, a cinque minuti dal termine, ma Soggiu con la collaborazione del palo nega il quinto gol alla squadra di Ganz. Termina così la prima storica avventura in Coppa Italia per la Sampdoria Women. Dopo la sosta dedicata alle nazionali, l’appuntamento è fissato a domenica 27 febbraio con la Serie A TIMVISION per lo scontro diretto, in trasferta, con il Pomigliano, valido quale 15.a giornata di campionato.

Milan 4

Sampdoria 1

Reti: p.t 2′ Longo, 27′ Adami; s.t. 1′ Stapelfeldt, 19′ Helmvall, 31′ Longo.

Milan (3-5-2): Babb; Codina, Agard, Fusetti (7′ s.t. Guagni); Bergamaschi (7′ s.t. Tucceri Cimini); Boureille (s.t. 19′ Selimhodzic), Jane, Adami, Andersen; Longo (32′ s.t. Thomas), Stapelfeldt (32′ s.t. Piemonte).

A disposizione: Fedele, Giuliani, Premoli, Miotto, Dal Brun.

Allenatore: Ganz.

Sampdoria (4-4-2): Soggiu; Bursi (12′ s.t. Helmvall), Auvinen, Pisani, Boglioni (12′ s.t. Novellino); Rizza, Rincón (32′ s.t. Giordano), Battelani, Martínez (43′ s.t. Bargi); Tarenzi, Martinovic (1′ s.t. Lopez).

A disposizione: Pescarolo, Tampieri, Spinelli, Marenco.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Di Maio e Masciale di Molfetta.

Quarto ufficiale: Colanino di Nola.

Note: ammonite al 26′ p.t. Pisani, al 9′ s.t. Rincón; recupero 0′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.