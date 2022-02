Women Academy 2021/22: il primo anno della Primavera Femminile

Al primo storico anno in Serie A la Sampdoria Women ha sorpreso tutti, dimostrandosi all’altezza della categoria. Ma se è vero che questo è l’esordio del club nella massima divisione, è vero anche che il progetto Academy femminile è partito già molto tempo fa: i risultati raccolti oggi sono frutto di un lavoro specifico e meticoloso lungo sette anni.

Academy. Questa è anche la prima stagione in assoluto della Primavera Femminile blucerchiata. La squadra, guidata dall’allenatore Stefano Piazzi e dalla collaboratrice tecnica Raffaella Fracchia, nella sua stagione d’esordio sta raccogliendo buoni risultati. «Competenza e cultura del lavoro sono i nostri valori base – afferma la collaboratrice dal “Boero” di Molassana, polo destinato alle attività dell’Academy femminile -. Stiamo creando calciatrici, che da quest’anno hanno la possibilità di esordire in Serie A: questa è la cosa più importante». Emma Brunelli, Nicole Lazzeri e Giada Lopez sono solo alcuni dei profili valorizzati dall’impegno della sezione femminile doriana.

Primavera. Composto da 12 squadre, il campionato Primavera è un torneo molto equilibrato e competitivo. «Al nostro primo anno in questa competizione non ci siamo posti un obiettivo – aggiunge il tecnico Piazzi -. Lavoriamo di settimana in settimana, e al momento siamo soddisfatti dei risultati e della crescita delle nostre ragazze».