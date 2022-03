Wagner, musica per la Samp Women: «La mia vita tra calcio e piano»

Florin Wagner, centrocampista tedesca della Sampdoria Women, racconta la sua storia e ci svela una delle sue più grandi passioni fuori dal rettangolo verde, la musica: «Quando ero piccola, mia madre ha voluto che imparassi a suonare il pianoforte. Poi però ho dovuto prendere una decisione, e ho scelto il mio vero amore: il calcio».

Liberazione. La ventisettenne blucerchiata s’innamora di questo sport giocando con i suoi compagni di scuola, per poi seguire il suo sogno in giro per il mondo: «Ho dovuto lasciare presto casa e viaggiare tantissimo. Grazie a queste esperienze ho imparato tante lingue e conosciuto culture diverse. Qui alla Sampdoria sono felice: mi trovo molto bene, perché siamo un gruppo unito. Il gol con la Fiorentina? Una liberazione».