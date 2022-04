Le blucerchiate cedono alla capolista: Juve-Samp finisce 3-1

La Sampdoria Women cede il passo alla capolista. Allo “Juventus Training Center” di Vinovo, la Juventus sconfigge le doriane 3-1: decisive le reti di Girelli, Bonansea e Caruso. Inutile poi la rete della bandiera di Bargi nel secondo tempo.

Sotto. Partenza a ritmo basso: nei primi venti minuti di gioco, da segnalare una deviazione in angolo di Ortiz sul cross di Caruso (2′) e un’incornata di Tarenzi che impegna Peyraud Magnin (18′). Al 23′ Bonansea dalla distanza prova a sorprendere il portiere blucerchiato, ma è brava la paraguaiana a mostrare i riflessi e mettere ancora il pallone in corner. Le padrone di casa insistono e al 28′ riescono a sbloccare l’incontro: Girelli, pescata in area dalla bandierina da Zamanian, colpisce di testa e fa 1-0. Al 31′ Bonansea raddoppia: Ortiz non trattiene un’insidiosa traiettoria calciata direttamente dalla bandierina e la sfera finisce comoda comoda tra i piedi della numero 11 bianconera, che spedisce in rete. Si va negli spogliatoi sotto di due gol.

Sconfitta. Via alla ripresa e al 9′ subito blucerchiate pericolose con Bargi, subentrata nell’intervallo a Helmvall: una sua conclusione dal limite termina di un soffio a lato. Le bianconere rispondono con la solita Bonansea: la juventina è pericolosa all’11’, al 12′ e al 18′, ma la Samp si salva in tutte e tre le occasioni. Evitare il terzo gol diventa un’impresa impossibile però al 28′: Spinelli attera Bonfantini al limite dell’area e l’arbitro Gallipò assegna calcio di rigore. Dagli 11 metri Caruso non sbaglia. C’è spazio ancora per il gol della bandiera di Bargi al 38′, che di sinistro incrocia alle spalle di Peyraud Magnin. A cinque minuti dal termine ancora Bargi, davanti alla porta, si divora la seconda rete di giornata e Battelani, su punizione, va vicinissima al 3-2 ma finisce così. Nonostante l’offensiva finale, a Vinovo la Samp si arrende alla capolista Juventus 3-1. Il prossimo appuntamento con la Serie A TIMVISION è fissato tra due settimane, dopo la sosta dedicata alle nazionali e il weekend di Pasqua. Al “Garrone” arriva l’Empoli.

Juventus 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 28′ Girelli, 31′ Bonansea; s.t. 28′ Caruso rig., 38′ Bargi

Juventus (4-3-3): Peyraud Magnin; Hyyrynen, Gama (11′ s.t. Sembrant), Nilden, Lenzini (1′ s.t. Skovsen Lundorf); Caruso, Zamanian, Grosso (32′ s.t. Rosucci); Bonfantini, Girelli (18′ s.t. Staskova), Bonansea (18′ s.t. Boattin).

A disposizione: Aprile, Forcinella, Boattin, Cernoia,, Hurtig.

Allenatore: Montemurro.

Sampdoria (4-3-1-2): Ortiz; Rizza, Pisani, Spinelli, Boglioni (23′ s.t. Giordano); Battelani, Fallico (23′ s.t. Wagner), Čonč; Seghir (37′ s.t. Martínez); Tarenzi (32′ s.t. Martinovic), Helmvall (1′ s.t. Bargi).

A disposizione: Tampieri, Auvinen, Gardel, Rincón.

Allenatore: Cincotta.

Arbitro: Gallipò di Firenze.

Assistenti: Del Santo Spataru di Siena e Massimino di Cuneo.

Quarto ufficiale: Zoppi di Firenze.

Note: ammonite al 34′ s.t. Zamanian per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 3′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.

