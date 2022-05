Giordano: «Emozioni uniche con la Sampdoria Women»

Dalle Alpi di Vernante al mare di Bogliasco. Nel suo primo campionato tra le grandi Michela Giordano è stata una delle protagoniste indiscusse della stagione appena conclusa con la Sampdoria Women. «Abbiamo stupito tutte le persone che non credevano in noi quest’estate – dice -. Siamo un gruppo unito, questa è stata la nostra forza».

Emozioni. Terzino con spiccate doti anche in fase offensiva, la diciannovenne blucerchiata non è riuscita a segnare, ma ha partecipato in prima linea a ogni esultanza. «Mi piace sempre gioire come se fossi stata io a fare gol – rivela la numero 67 -; qui, insieme alle mie compagne, ho provato sensazioni uniche e speciali. Spero che la Samp Women possa togliersi tante soddisfazioni anche nella prossima Serie A».