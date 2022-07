Primo giorno a Bogliasco per la Samp Women 2022/23

Si ricomincia: la Sampdoria Women scalda i motori e si prepara ad affrontare la prossima Serie A Femminile TIM 2022/23. Al “3 Campanili” di Bogliasco, le blucerchiate hanno svolto il primo allenamento sotto la direzione di Antonio Cincotta e del suo staff.

Famiglia. Prima del riscaldamento, il mister ha voluto caricare le sue giocatrici in vista della prossima stagione: «È stata un’annata bellissima, ma ora abbiamo un nuovo obiettivo: costruire una famiglia. Studieremo insieme le soluzioni, e mi insegnerete tantissimo: alla fine di questo campionato saremo tutti quanti cresciuti insieme».

Ritiro. La preparazione proseguirà nei prossimi giorni con visite e test atletici che precederanno la partenza per il ritiro alla volta del Trentino-Alto Adige. Dal 17 al 31 luglio le doriane si sposteranno in Alta Val di Non, in provincia di Trento: la squadra alloggerà all’Hotel Milano di Fondo e lavorerà al centro sportivo di Ronzone.