Fabiano, cuore blucerchiato: «Samp Women, torno a casa»

La felicità di essere tornati a casa, nel luogo in cui si è nati. Un ritorno dal sapore dolcissimo quello di Francesca Fabiano. Nata a Genova, tifosissima della Sampdoria, iniziò a tirare i primi calci per gioco per poi partecipare al Torneo Ravano dove, per fatalità, trovò la sua vocazione tra i pali. «Nella mia squadra mancava un portiere – rivela nella sua prima intervista da blucerchiata -. Ero difensore, ma ho deciso di buttarmi: da allora non mi sono mai stancata di questo ruolo, mi ha fatto innamorare».

Cuore. Molassana, Sampdoria, Empoli e Torres le esperienze della diciannovenne. E proprio con la squadra sarda, nella scorsa stagione, ha affrontato la Samp Women nella prima fase di Coppa Italia Femminile. Un momento che Fabiano ricorda così: «È stato un insieme di emozioni fortissime: volevo dimostrare tanto, però… il cuore è il cuore. Sono felice di essere tornata, ora sogno l’esordio con i miei amati colori sulla maglia».