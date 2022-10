Samp Women da applausi: in dieci sfiora il successo col Parma

Torna a muovere la classifica la Sampdoria Women, che, in inferiorità numerica per oltre mezzora, impatta con il Parma. Al “3 Campanili” di Bogliasco, la prima frazione è equilibrata. Blucerchiate pericolose, in particolare, con Rincón e Pisani, ducali che impensieriscono Tampieri con Bardin e Banusic. Ma si va al riposo sul parziale ad occhiali. Al rientro in campo, Cincotta si gioca la carta Gago e la Samp accelera. Le padrone di casa creano numerose occasioni per sbloccarla, colpendo anche un palo su situazione di corner. Ma proprio sul più bello, Baldi rimedia un’espulsione diretta e la Samp è inevitabilmente costretta ad allentare la pressione. Spinelli e compagne, comunque, non si disuniscono e, nel finale, recriminano per un rigore solare su Gago non concesso e sfiorano il successo con un lob della stessa Gago che si spegne di un nulla a lato. L’incontro termina a reti bianche

Sampdoria 0

Parma 0

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Battistini (10′ s.t. Panzeri), Pisani, Spinelli, Oliviero; Re, Rincón (19′ s.t. Fallico), Regazzoli (19′ s.t. De Rita); Seghir (1′ s.t. Gago), Cedeño (31′ s.t. Čonč), Baldi.

A disposizione: Odden, Taleb, Lazzeri, Pettenuzzo.

Allenatore: Cincotta.

Parma (4-4-2): Capelletti; Williams, Santoro, Heroum, Jelenčić (41′ s.t. Farrelly); Arrigoni (22′ s.t. Silvioni), Bardin, Benoît, Acuti; Cambiaghi Banusic (28′ s.t. Martinovic).

A disposizione: Ciccioli, Tinti, Caiazzo, Nicolini, Verrino, Puntoni.

Allenatore: Ulderici.

Arbitro: Restaldo di Ivrea.

Assistenti: Brunozzi di Foligno e Barcherini di Terni.

Quarto ufficiale: Spinelli di Cuneo.

Note: espulsa al 15′ s.t. Baldi per gioco scorretto; ammonite al 38′ p.t. Pisani, al 20′ s.t. Gago, al 22′ s.t. Arrigoni, al 36′ s.t. Santoro per gioco scorretto; a; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.

