Samp Women, Tarenzi: «Onorate di giocare al “Ferraris”»

«Siamo pronte a reagire e a dare tutto in questo meraviglioso stadio». Stefania Tarenzi, leader e capitano della Sampdoria Women, suona la carica in vista dello storico impegno con il Como, in programma domenica al “Ferraris” e valido per la 12.a giornata di Serie A Femminile. «Ci accingiamo a disputare una gara molto importante – dichiara la blucerchiata dal prato di Marassi -. Siamo onorate di poter calcare per la prima volta in assoluto un palcoscenico così prestigioso. L’apporto dei nostri tifosi farà sicuramente la differenza: sono convinta che il nostro uomo in più sugli spalti ci condurrà alla vittoria. Arriviamo da un momento molto difficile, ma vogliamo reagire e cercheremo di portare a casa il risultato a tutti costi».