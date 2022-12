Samp Women superata di misura: al “Ferraris” passa il Como

La prima storica uscita al “Ferraris”, dinanzi ad oltre 1000 tifosi giunti a sostenerci nonostante il freddo, non porta in dote punti alla Sampdoria Women. Le ragazze di Cincotta sono superate di misura, 0-1, dal Como. Prima frazione in sostanziale equilibrio: meglio il Como nella prima fase, meglio la Samp nella seconda. Al 4′ Pavan dalla distanza spedisce alto, mentre, un minuto dopo, Picchi di testa impensierisce Tampieri. Il primo squillo doriano porta la firma di Baldi che in spaccata intercetta un rilancio di Beretta e lambisce il montante. La stessa attaccante blucerchiata, al 21′, calcia a lato da ottima posizione. Ma, proprio nel momento migliore delle nostre ragazze, al 26′, il Como la sblocca con Karlernäs che ribadisce in rete un tentativo sottomisura di Lipman respinto da Tampieri. La reazione della Samp non si fa attendere e al tramonto dei primi 45′ si procura la ghiotta chance per pareggiare dagli undici metri, ma Rincón spedisce alto. Nella ripresa, dopo l’iniziale spavento corso per via della traversa centrata da Pavan, le blucerchiate si propongono con insistenza dalle parti di Beretta. Al 20′ Rincon non centra lo specchio dal limite, mentre quattro minuti dopo, Baldi, da posizione defilata, spedisce largo. Nuovamente quest’ultima pericolosa al 32′, quando, dopo aver seminato il panico sull’out di destra, converge e calcia a giro sfiorando l’incrocio. La Samp non demorde ma gli ultimi tentativi di Pisani prima (colpo di testa a lato), della solita Baldi poi non sortiscono gli effetti sperati.

Sampdoria 0

Como 1

Reti: p.t. 26′ Karlernäs.

Sampdoria (4-3-1-2): Tampieri; De Rita (15′ s.t. Giordano), Pettenuzzo (20′ s.t. Pisani), Spinelli, Oliviero; Regazzoli (15′ s.t. Cuschieri), Re (42′ s.t. Panzeri), Fallico; Rincón; Seghir (15′ s.t. Tarenzi), Baldi.

A disposizione: Odden, Fabiano, Battistini, Lazzeri.

Allenatore: Cincotta.

Como (4-3-3): Beretta; Cecotti, Rizzon, Lipman, Borini; Karlernäs, Hilaj (37′ s.t. Pastrenge), Picchi (37′ Beil); Beccari, Kubassova (16′ s.t. Di Luzio), Pavan (28′ s.t. Rigaglia).

A disposizione: Korenčiová, Vergani, Cavicchia, Bianchi, Carravetta.

Allenatore: De La Fuente.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Assistenti: El Filali di Alessandria e Rignanese di Rimini.

Quarto ufficiale: Ammannati di Firenze.

Note: ammonite al 26′ p.t. Tampieri per proteste, al 28′ p.t. Pettenuzzo, al 36′ p.t. Karlernäs, al 5′ s.t. Re, al 26′ s.t. Oliviero, al 42′ s.t. Spinelli per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori 1000 circa; terreno di gioco in buone condizioni.

