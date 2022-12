Le immagini della prima storica partita delle Women al “Ferraris”

Domenica 11 dicembre 2022: una data che entra di diritto nella storia dell’Unione Calcio Sampdoria. La Sampdoria Women infatti è scesa in campo per la prima volta sul prato del “Ferraris” per giocare una gara ufficiale, la sfida con il Como Women, valida per 12.a giornata di Serie A Femminile. Al di là dei risultati ci sono cose che restano impresse nella memoria: l’emozione di arrivare con il pullman a Marassi, cambiarsi negli spogliatoi dello stadio, caricarsi abbracciate una all’altra sulle note di Lettera da Amsterdam. E poi l’ingresso in campo, con i cori e il sostegno incessante dei nostri tifosi. Emozioni uniche che vogliamo farvi rivivere insieme a noi.