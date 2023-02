Samp Women ancora a secco: a Bogliasco passa la Fiorentina

Sampdoria Women ancora a secco. Al “3 Campanili” di Bogliasco la Fiorentina si impone 4-1 e condanna le blucerchiate all’ottavo stop di fila. Dopo lo spavento corso in avvio su un piazzato di Zamanian sul quale Tampieri si supera deviando la sfera sulla traversa, le ragazze di Cincotta guadagnano progressivamente campo e si rivelano particolarmente propositive. Ci provano in sequenza Tarenzi (conclusione smorzata e di facile lettura per l’estremo viola), Prugna (a lato) e Bonfantini, il cui stacco aereo non ha inquadrato lo specchio, ma non riusciamo a sbloccarla. Ci riesce invece la Fiorentina, alla mezzora, con Longo, la cui posizione, su un suggerimento orizzontale di Johannsdottir, è a dir poco dubbia. Due giri di lancette più tardi, le avversarie raddoppiano nuovamente con Longo che da posizione defilata infila Tampieri e consente alle viola di andare al riposo avanti 2-0. Le blucerchiate però non si scompongono e rientrano in campo ancor più determinate a rimetterla in piedi. Gli sforzi sono ripagati al 12′ quando Cuschieri effettua un cross forte e preciso per la zuccata di Pettenuzzo che incrocia e accorcia. Continuiamo a premere e al 14′ Bonfantini dal limite si inventa una bellissima conclusione che si stampa sulla traversa. Ci prova anche Oliviero, al 20′, ma un suo tentativo dalla distanza non va a buon fine. Nonostante inizi ad affiorare un po’ di stanchezza continuiamo a battagliare in mezzo al campo. Le avversarie comunque non si abbassano e trovano la forza per allungare definitivamente con Hammarlund che al 37′ anticipa Pettenuzzo e di prima intenzione fredda Tampieri. Le viola insistono e al 43′ calano il poker con Mijatovic che dall’interno dell’area incrocia col destro e archivia i conti.

Sampdoria 1

Fiorentina 4

Reti: p.t. 30′ e 32′ Longo; s.t. 12′ Pettenuzzo, 37′ Hammarlund, 43′ Mijatovic.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Oliviero (24′ s.t. De Rita), Pettenuzzo, Pisani, Giordano (16′ s.t. Panzeri); Prugna (1′ s.t. Lopez), Re (24′ s.t. Regazzoli), Fallico; Bonfantini, Tarenzi, Cedeño (16′ p.t. Cuschieri).

A disposizione: Fabiano, Čonč, Battistini, Lazzeri.

Allenatore: Cincotta.

Fiorentina (4-3-1-2): Schroffenegger; Erzen, Tortelli (16′ s.t. Agard), Breitner, Jackmon; Parisi, Johannsdottir (1′ s.t. Monnecchi), Zamanian; Boquete (34′ p.t. Catena); Longo (41′ s.t. Mijatovic), Kajan (16′ s.t. Hammarlund) .

A disposizione: Baldi, Russo, Cafferata, Vitale.

Allenatore: Panico.

Arbitro: Ceriello di Chiari.

Assistenti: Scardovi di Imola e Hader di Ravenna.

Quarto ufficiale: Santeramo di Monza.

Note: ammonite al 3′ p.t. Pisani, al 45′ p.t. Erzen, al 47′ p.t. Prugna, al 6′ s.t. Fallico, al 29′ s.t. Regazzoli per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.

