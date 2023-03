Samp Women battuta a Sassuolo, la Poule Salvezza parte in salita

Esordio amaro nella Poule Salvezza di Serie A Femminile per la Sampdoria Women: al “Ricci” le ragazze di Mango sono superate 3-0 dal Sassuolo. Avvio in salita per le nostre che al 6’ incassano lo svantaggio ad opera di Jane che in diagonale supera Tampieri. Una rete subita a freddo che comunque scioglie una Samp inizialmente un po’ contratta. Al 19’ Oliviero dalla lunga distanza spedisce largo, stesso esito per un destro dal limite di Tarenzi due minuti più tardi. Nel momento di massimo sforzo però le neroverdi raddoppiano con Sabatino che ribadisce in rete un colpo di testa di Philtjiens respinto dalla traversa. Nel finale di tempo la stessa Sabatino sfiora il tris centrando il palo da ottima posizione. Al 3′ della ripresa il Sassuolo archivia anzitempo la pratica con Clelland che dal limite non lascia scampo a Tampieri. Per larghi tratti, nonostante un approccio maggiormente propositivo, facciamo fatica ad impensierire le avversarie che si limitano a gestire il vantaggio e, alla fine, conquistano l’intera posta. Le blucerchiate restano così ancorate all’ultimo posto ma già sabato prossimo con il Como avranno la chance di invertire la rotta.

Sassuolo 3

Sampdoria 0

Reti: p.t. 6′ Jane, 22′ Sabatino; s.t. 3′ Clelland.

Sassuolo (3-5-2): Kresche; Orsi, Filangeri, Pleidrup; Philtjiens (39′ s.t. Mella), Brignoli, Jane, Bellucci (23′ s.t. Tomaselli), Dongus (35′ s.t. Nowak); Clelland (23′ s.t. Goldoni), Sabatino (41′ s.t. Hashemi).

A disposizione: Lauria, Pondini, Monterubbiano, Nagy.

Allenatore: Piovani.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Panzeri (7′ p.t. Cuschieri (9′ s.t. Regazzoli)), Spinelli, Oliviero; Giordano, Re, Čonč, Gago (9′ s.t. Baldi); Tarenzi (41′ s.t. Lopez), Bonfantini (41′ s.t. Battistini).

A disposizione: Fabiano, Brunelli, Mailia, Lazzeri.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Panettella di Bari.

Assistenti: Zezza di Ostia Lido e Fratello di Latina.

Quarto ufficiale: Bordin di Bassano del Grappa.

Note: ammonita al 27′ p.t. Pleidrup per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in buone condizioni.

Per il match report completo della sfida tra neroverdi e blucerchiate clicca qui.