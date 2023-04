Bonfantini a segno: buon punto con il Parma per la Sampdoria Women

Secondo risultato utile consecutivo per la Sampdoria Women di Mango che al “Tardini” impatta 1-1 con il Parma nella 4.a giornata della Poule Salvezza di Serie A Femminile. Le blucerchiate forniscono una prestazione coriacea e convincente al cospetto di una formazione ben organizzata. Prima frazione equilibrata e combattuta. Le gialloblù approcciano meglio e la sbloccano al 14’ con Bardin che sfrutta una sponda di Corbin e con un mancino potente non lascia scampo a Tampieri. La reazione doriana non si fa attendere e al 36’ Bonfantini agguanta il pari: l’attaccante converge da destra, supera in dribbling un paio di avversarie e dal limite la infila all’angolino. Si rientra negli spogliatoi sul parziale di 1-1. Nella ripresa le nostre continuano a battagliare e a ribattere colpo su colpo. Ci difendiamo con ordine e ci proponiamo con buona continuità ma non troviamo la via del sorpasso. L’incontro si conclude così in parità. Testa ora al prossimo impegno con il Pomigliano, in programma domenica al “3 Campanili” di Bogliasco (ore 12.30).

Parma 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 14’ Bardin, 36’ Bonfantini.

Parma (4-3-3): Ciccioli; Heroum, Giovana, Cox, Santoro (16′ s.t. Marchão); Farrelly (16′ s.t. Benoît), Arrigoni (1′ s.t. Cambiaghi), Bardin; Pirone (16′ s.t. Arcangeli), Corbin (27′ s.t. Martinovic), Lázaro.

A disposizione: Ravanetti, Williams, Arnadottir, Brscic.

Allenatore: Panico.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Pettenuzzo, Spinelli, Oliviero; Giordano (37′ s.t. Čonč), Re, Regazzoli (23′ s.t. Prugna), Baldi (36′ s.t. Rincón); Bonfantini, Tarenzi (17′ s.t. Gago).

A disposizione: Odden, Cuschieri, Mailia, Battistini, Pisani.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Assistenti: Pistarelli di Fermo e Tomasi di Schio.

Quarto ufficiale: Laraspata di Bari.

Note: espulsi al 26′ s.t. Panico, al 40′ s.t. Giannetti per comportamento non regolamentare; ammonite all’11’ p.t. Cox, al 30’ p.t. Pettenuzzo, al 44’ p.t. Bonfantini, al 6′ s.t. Farrelly per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 300 circa; terreno di gioco in buone condizioni.

