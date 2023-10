De Rita e Giordano a segno, la Samp Women batte il Napoli Femminile

Dopo il successo sul Pomigliano negli ottavi di Coppa Italia Femminile, la Sampdoria di Mango trova la prima vittoria anche in campionato: al “Piccolo” di Cercola le blucerchiate superano per 2-0 il Napoli Femminile e conquistano i primi tre punti nella Serie A Femminile eBay.

Uno-due. Partiamo a razzo e già al 6′ è De Rita a sbloccare il risultato, ribattendo in rete una corta respinta di Bacic sul precedente tentativo di Giordano. Il gol ci galvanizza e al 19′ passiamo di nuovo: Giordano taglia il campo, salta l’estremo difensore azzurro in uscita e con un bel pallonetto deposita il pallone in rete. Uno-due micidiale per le avversarie che accusano il colpo ma non demordono e ci costringono a mantenere alto il livello di attenzione.

Gioia. Nella seconda parte di gara, la formazione di Seno prova a rientrare in partita ma Tampieri fa buona guardia al 5′ su Corelli. Il nostro portiere è attento anche tra il 26′ e il 31′, quando la numero 17 azzurra la costringe agli straordinari. La fase difensiva impostata da mister Mango però ci permette di chiudere in controllo il finale di partita e poter esultare al triplice fischio per la prima gioia in campionato della stagione.

Napoli Femminile 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 6′ De Rita, 19′ Giordano.

Napoli Femminile: Bacic, Pettenuzzo, Di Marino, Di Bari, Kobayashi, Giacobbo (1′ s.t. Friedrichs), Mauri (1′ s.t. Kajzba), Chmielinski, Corelli, Banusic, Lazaro (1′ s.t. Gallazzi).

A disposizione: Fabiano, Beretta, Veritti, Del Estal, Pellinghelli, Bertucci.

Allenatore: Seno.

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita (39′ s.t. Huchet), Re, Pisani, Oliviero; Battelani (33′ s.t. Heroum), Giordano (46′ s.t. Sondergaard), Schatzer, Benoit, Cuschieri; Sena.

A disposizione: Karresmaa, Marenco, Bragonzi, Rosignoli, Tarenzi, Lazzeri.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Baratta di Rossano.

Assistenti: Signorelli di Paola e Bartoluccio di Vibo Valentia.

Quarto Ufficiale: De Paolis di Cassino.

Note: ammonite al 25′ p.t. Chmielinski, al 6′ s.t. Corelli, al 21′ s.t. Di Bari e al 42′ s.t. Re per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.