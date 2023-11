Sena risponde ad Asllani, la Samp Women ferma il Milan sul pari

Un punto che ha il sapore dell’impresa. Con una prova maiuscola, sotto lo sguardo attento dell’azionista di maggioranza Matteo Manfredi e del consigliere Raffaele Fiorella, la Sampdoria Women ferma per la prima volta nella sua giovane storia la bestia nera Milan (1-1) al “Vismara”, nell’8.a giornata della Serie A Femminile eBay.

Salita. La gara si mette subito in salita per le blucerchiate che già al 7′ si ritrovano sotto di un gol, in seguito alla rete della rossonera Asllani. Al 39′ proviamo a riportare il risultato in parità con Re che, pescata in area da Schatzer, non riesce però a infilare la porta di Giuliani, calciando a lato. Rientriamo negli spogliatoi per l’intervallo in svantaggio ma determinate a rientrare in partita.

Pari. E infatti alla ripresa del gioco costringiamo le ragazze di Ganz, squalificato e sostituito in panchina dal vice Cordone, sulla difensiva. Al 24′ Sena entra in area ma viene trattenuta fallosamente da Piga: l’arbitro è lì a due passi e non esita ad assegnare il calcio di rigore che la stessa Sena trasforma. Ristabilita la parità, difendiamo con ordine e quando le padrone di casa provano a forzare il fortino blucerchiato sale in cattedra Tampieri, provvidenziale poco dopo la mezzora prima su Arnadottir e successivamente su Dompig. Al triplice fischio è festa grande: un punto prezioso per la classifica e per il morale.

Milan 1

Sampdoria 1

Rete: p.t. 7′ Asllani; s.t. 24′ Sena rig.

Milan (4-3-3): Giuliani; Árnadóttir, Swaby, Piga, Guagni; Grimshaw (42′ Staskova), Mascarello (17′ s.t. Vigilucci), Cernoia (17′ s.t. Adami); Bergamaschi (78′ Laurent), Asllani, Dompig.

A disposizione: Delia, Andersen, Fusetti, Soffia, Marinelli.

Allenatore: Cordone (Ganz squalificato).

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Giordano, Huchet, Benoit, Schatzer, Cuschieri (36′ s.t. Heroum); Sena.

A disposizione: Karresmaa, Kitson, Bragonzi, Sondergaard, Rosignoli, Tarenzi, Battelani.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.

Assistenti: Sbardella di Belluno e Pandolfo di Castelfranco Veneto.

Quarto Ufficiale: Senes di Cagliari.

Note: ammonite al 14′ p.t. Re, al 2′ s.t. Grimshaw , al 24′ s.t. Piga per gioco scorretto,; recupero 1′ p.t., 4′’s.t.; spettatori circa 300; terreno di gioco in buone condizioni.