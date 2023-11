Stop per la Samp Women, al “Piola” passa il Sassuolo

Stop casalingo per la Sampdoria Women battuta 4-0 dal Sassuolo nella 9.a giornata della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Salita. Sul sintetico del “Piola” si mette subito in salita per le blucerchiate di Mango. Infatti è Kullashi già al 17′ a portare in vantaggio le neroverdi. Proviamo a reagire affidandoci all’iniziativa di Sena (23′) e Giordano (37′), ma al 42′ è il raddoppio di Clelland a costringerci a rientrare negli spogliatoi sotto di due reti.

Sconfitta. Al rientro in campo il Sassuolo va ancora a segno: dopo solo sessanta secondi dalla ripresa del gioco è Kullashi a trovare nuovamente la via della rete, per poi ripetersi al 10′ realizzando il definitivo 4-0 e la propria tripletta personale. Chiudiamo il girone d’andata con una sconfitta; ora la sosta per tirare il fiato, recuperare energie e ripartire il 9 dicembre al “Breda” di Sesto San Giovanni con l’Inter per la prima gara del ritorno.

Sampdoria 0

Sassuolo 4

Reti: p.t. 17′ Kullashi, 42′ Clelland; s.t. 1′ e 10′ Kullashi.

Sampdoria (4-5-1): Tampieri; De Rita (16′ s.t. Battelani), Re, Pisani, Oliviero; Giordano, Schatzer, Huchet (2′ s.t. Heroum), Benoit, Cuschieri (2′ s.t. Tarenzi) ; Sena (32′ s.t. Bragonzi).

A disposizione: Karresmaa, Kitson, Marenco, Sondergaard.

Allenatore: Mango.

Sassuolo (4-3-3): Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens (38′ s.t. Mella); Brignoli (17′ s.t. Jane), Missipo, Pondini (32′ s.t. Tudisco); Beccari, Kullashi (32′ s.t. Zamanian), Clelland (32′ s.t. Sabatino).

A disposizione: Lonni, Passeri, Santori, Sciabica.

Allenatore: Piovani.

Arbitro: Colaninno di Nola

Assistenti: Cavalli di Bergamo e Galigani di Sondrio

Quarto Ufficiale: Cafaro di Alba-Bra

Note: ammonite al 16′ p.t. Oliviero e al 21′ p.t. Brignoli per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 3′ s.t.; spettatori circa 100; terreno di gioco in sintetico.