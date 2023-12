La Samp Women sfiora l’impresa, buon punto con l’Inter

La Sampdoria Women sfiora l’impresa in casa dell’Inter ma deve accontentarsi del pari. All'”Arena Civica” di Milano, Schatzer lancia le blucerchiate ma nel finale è l’ex Bonfantini a pareggiare definitivamente i conti.

Sprint. Partenza sprint delle ragazze di Mango che già in avvio (2′) costringono le nerazzurre a rifugiarsi in angolo sul tentativo di Sondergaard. Al 6′ Schatzer sblocca la contesa, portandoci in vantaggio direttaamente da calcio piazzato con una conclusione perfetta che non lascia scampo a Centja. L’undici di Guarino prova a rispondere senza però creare grossi problemi alla difesa blucerchiata. Al 20′ Tampieri salva il risultato con una grande respinta su tiro di Karchouni. Al 30′ ci prova ancora Karchouni con un destro da fuori area che Tampieri devia in angolo e sugli sviluppi del corner Cambiaghi colpisce di testa ma la numero 1 doriana è ancora decisiva.

Pari. Al rientro sul terreno di gioco manteniamo il pallino del gioco ed al 2′ è Sondergaard a costringere l’estremo difensore nerazzuro ad una difficile sul fondo. Le padrone di casa provano il tutto per tutto nel tentativo di trovare il pareggio ma rimaniamo in attacco ed all’11’ il destro dalla lunga distanza di Benoit termina sul fondo di poco. L’Inter guadagna campo ed al 32′ è l’ex di turno Bonfantini a trovare il pari sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’azione sembrerebbe viziata da fuorigioco ma il direttore di gara convalida la rete che vale il definitivo 1-1. Un buon punto, ottenuto al termine di una prova coraggiosa e intensa sul campo di una delle grandi favorite del campionato.

Inter 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 6′ Schatzer; s.t. 32′ Bonfantini.

Inter (3-5-2): Cetinja; Tomter (29′ Jelcic), Alborghetti, Bowen; Robustellini (18′ s.t. Thøgersen) , Simonetti (29′ s.t. Nchout), Karchouni, Csiszár, Sønstevold; Polli (1′ s.t. Bonfantini), Cambiaghi.

A disposizione: Piazza, Belli, Santi, Bugeja, Pandini.

Allenatore: Guarino.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Heroum, Re, De Rita, Oliviero; Giordano (44′ Battelani), Benoit, Schatzer; Cuschieri (36′ s.t. Pisani), Sena, Sondergaard (26′ s.t. Bragonzi).

A disposizione: Karresmaa, Kitson, Marenco, Huchet, Tarenzi, Battelani.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.

Assistenti: Munitello di Gradisca d’Isonzo e Della Mea di Udine.

Quarto Ufficiale: Gambin di Udine.

Note: espulso al 32′ s.t. Mister Mango per proteste; ammonite al 27′ p.t. Alborghetti, 45′ p.t. Simonetti, 21′ s.t. Bonfantini per gioco scorretto; 25′ p.t. Cuschieri per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori circa 150 ; terreno di gioco in buone condizioni.