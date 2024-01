Schatzer-gol, la Samp Women vola: colpo esterno a Como

Vittoria di misura ma che ha il sapore dell’impresa per la Sampdoria di Mango, capace di espugnare il campo di casa di una squadra ben costruita e con ottime individualità come il Como Women.

Vantaggio. Sul prato del “Ferruccio” di Seregno, partiamo forte e già all’8′ Schatzer trova la girata aerea vincente su un cross di Oliviero e ci permette di passare in vantaggio. Al 10′ Cuschieri ci prova dalla distanza con un tiro velenoso, ma Korenciova controlla. Restiano in attacco ed al 12′ Sena si accentra, calcia, ma il suo tiro finisce alto di poco sopra la traversa. Prima dell’intervallo è Tampieri a rendersi protagonista al 46′ salvando il risultato su un tiro-cross velenoso di Ceccotti. In pieno recupero (47′), tocca ad Oliviero provare a raddoppiare ma Korenciova resta in piedi e salva il risultato. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-0.

Punti. Rientriamo in campo determinate a mantenere il vantaggio. Al 3′ è ancora Schatzer a cercare il raddoppio su assist di Sena: la palla termina a lato. Poco dopo è Heroum a provarci ma il suo destro non centra il bersaglio grosso. La formazione di Bruzzano non ci sta, al 5′ Hilaj prova a ristabilire la parità, ma la sua conclusione scheggia il palo. Al 10′ è, ancora, Oliviero a mettere in mezzo, ma Heroum non riesce ad agganciare ed il trio finisce fuori. Tampieri risponde presente al 12′ sulla conclusione della ex Martinovic. Le padrone di casa attaccano: al 26′ Sevenius si ritrova a tu per tu con Tampieri, brava a non farsi sorprendere e deviare in angolo. Le squadre si allungano, soffriamo ma resistiamo: fischio finale e tre punti pesantissimi per le nostre ragazze che salgono a quota 14 punti, a pari merito con il Sassuolo e ad una sola lunghezza dallo stesso Como Women.

Como Women 0

Sampdoria 1

Reti: p.t 8′ Schatzer.

Como Women (4-4-2): Korenciova; Bergersen (34′ s.t. Lundorf), Rizzon, Cox, Ceccotti; Monnecchi (1′ s.t. Martinovic), Karlernäs, Hilaj (30′ s.t. Lipman), Picchi (18′ Vaitukaityté); Sevenius (30′ s.t. Arcangeli), Škorvánkovà.

A disposizione: Gilardi, Pastrenge, Bianchi, Liva.

Allenatore: Bruzzano.

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Re, Pisani, Oliviero; Heroum (29′ Nagy), Benoit, Schatzer, Cuschieri (44′ s.t. Dellaperuta V.); Battelani (37′ s.t. Fallico), Sena.

A disposizione: Karresmaa, Micheli, Marenco, Dellaperuta T., Sondergaard, Tarenzi.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Cappai di Cagliari.

Assistenti: Rainieri di Milano e Macchi di Gallarate.

Quarto Ufficiale: Tinetti di Ivrea.

Note: ammonite al 4′ s.t. De Rita per gioco scorretto; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori circa 200; terreno di gioco in sintetico.