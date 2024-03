Cinquina Samp Women sul Pomigliano, la Poule Salvezza parte bene

Comincia con il botto la Poule Salvezza della Sampdoria Women. Al “Liguori” di Torre del Greco, le blucerchiate di Mango rifiliano un netto 5-0 al “Pomigliano”, al termine di una gara dominata in lungo e in largo.

Vantaggio. Scendiamo in campo con il giusto piglio e la determinazione di chi sa che deve fare punti per consolidare quanto di buono messo in mostra durante la regular season. Nonostante le assenze di Sena per squalifica e Tarenzi per infortunio, mister Mango non rinuncia ad una versione propositiva della propria squadra, affidandosi a Baldi e Victoria Della Peruta in attacco. Ed è proprio l’italo-statunitense a sfiorare il vantaggio al 7′ ma Buhigas devia in angolo. L’appuntamento con il gol è solo rimandato: al 24′ infatti Rabot anticipa Baldi ma anche il proprio portiere, confezionando il più classico degli autogol che ci permette di andare al riposo sull’1-0.

Cinquina. Al rientro in campo, la musica non cambia. Già al 2′ Cuschieri da destra crossa al centro e Victoria Della Peruta di testa anticipa Battistini, spedendo il pallone sotto la traversa alle spalle di Buhigas per il raddoppio. Il gol sblocca la numero nove che sale in cattedra e al 22′ chiude perfettamente l’azione personale di Giordano, firmando la doppietta personale e la terza marcatura doriana. Gara finita? Si ma non per l’attaccante, arrivata durante la finestra di mercato invernale: al 41′ devia, ancora di testa, un piazzato calibrato alla perfezione da Cuschieri, quindi al 43′ firma la cinquina, spedendo con il destro in porta un assist della sorella Talia, subentrata a Baldi nel finale di gara. Una vittoria tanto netta quanto importante che ci permette di salire a quota 21 punti in classifica e compiere tre passi verso la salvezza.

Pomigliano 0

Sampdoria 5

Reti: p.t. 24′ Rabot aut.; s.t. 2′, 22′, 41′ e 43′ V. Della Peruta.

Pomigliano (3-5-2): Buhigas; Battistini, Apicella, Caiazzo; Harvey (39′ s.t. Novellino), Ferrario, Di Giammarino, Rabot (26′ s.t. Szymanowski), Fusini (5′ s.t. Nambi); Ippolito, Arcangeli.

A disposizione: Gavillet, Manca, Vingiani, Illiano, Schettino, Domi.

Allenatore: Carannante.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita (34′ s.t. Heroum), Re, Pisani (37′ s.t. Marenco), Oliviero; Schatzer, Benoit, Giordano; Baldi (37′ T. Della Peruta), V. Della Peruta, Cuschieri (44′ s.t. Nagy).

A disposizione: Tinti, Panzeri, Brustia, Battelani, Fallico.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Viapiani di Catanzaro.

Assistenti: Rastelli di Ostia Lido e Cozzuto di Formia.

Quarto Ufficiale: Di Mario di Ciampino.

Note: ammonita al 37′ p.t. Benoit per comportamento non regolamentare, al 7′ s.t. Baldi per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 150; terreno di gioco in buone condizioni.