Battuta d’arresto per la Samp Women, vince il Napoli Femminile

Battuta d’arresto per la Sampdoria Women, sconfitta in trasferta per 2-0 dal Napoli Femminile nella 3.a giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Dopo un primo tempo in assoluto controllo, in cui sfioriamo a più riprese il vantaggio, ad inizio ripresa ci ritroviamo incredibilmente sotto al 6′, quando Tampieri sul corner di Banušić devia involontariamente il pallone nella propria porta. Proviamo a reagire ma al 38′ su azione di contropiede le padrone di casa trovano il raddoppio con la neoentrata Lázaro. All’89’ la formazione allenata da Seno potrebbe addirittura triplicare ma Tampieri ipnotizza dal dischetto Del Estal e il risultato non cambia più.

Napoli Femminile 2

Sampdoria 0

Reti: 6′ s.t. Tampieri, 38′ Lázaro.

Napoli Femminile (4-3-3): Beretta; Pellinghelli (1′ s.t. Bertucci), Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Giacobbo (1′ s.t. Corelli, 46′ s.t. Kajzba), Gallazzi (37′ s.t. Mauri), Giai; Chmielinski, Del Estal, Banušić (37′ s.t. Lázaro).

A disposizione: Corelli, Fabiano, Bertucci, Gianfico, Di Bari, Veritti.

Allenatore: Seno.

Sampdoria (4-1-4-1): Tampieri; De Rita (42′ s.t. Heroum), Re, Pisani, Oliviero; Benoit (42′ s.t. Fallico); Cuschieri (27′ s.t. Lopez), Schatzer, Giordano, Baldi; Battelani (10′ s.t. T. Della Peruta).

A disposizione: Karresmaa, Brustia, Nagy, Panzeri, Marenco.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Assistenti: De Chirico di Molfetta e Alessandrino di Bari.

Quarto Ufficiale: Panici di Aprilia.

Note: ammonite al 1′ s.t. Battelani, al 12′ s.t. Re, al 13′ Pettenuzzo per gioco scorretto; per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori circa 150; terreno di gioco in sintetico.