La Samp Women non sfonda, pari con il Napoli Femminile

Il tabellino della sfida tra blucerchiate e azzurre, 7.a giornata della Serie A Femminile eBay 2024/25.

Sampdoria 0

Napoli Femminile 0

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; Cafferata, Pisani, Re, Nano; Heroum, Benoit, Fallico (26′ s.t. Zamanian), Arcangeli (32′ s.t. Pellegrino Cimò); Baldi (43′ s.t. Burbassi), Della Peruta.

A disposizione: Aprile, Panzeri, Cinotti, Bercelli, Tucceri Cimini, Bertucci, Zilli, Bison.

Allenatore: Corti.

Napoli Femminile (4-3-3): Bacic; Skovsen, Di Marino, Pettenuzzo, Pellinghelli; Bellucci, Muth, Di Giammarino (43′ s.t. Sandvej); Moretti (20′ s.t. Giai), Jelcic (8′ s.t. Martinovic), Banusic (8′ s.t. Sciabica).

A disposizione: Beretta, Sliskovic, Novellino, Fracaros, Adugbe, Langella, Gianfico.

Allenatore: Mango.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Assistenti: Boggiani di Monza e Landoni di Trento.

Quarto Ufficiale: Giorgino di Milano.

Note: espulsa al 10′ s.t. Muth per doppia ammonizione, ammonita al 24′ s.t. Arcangeli, al 39′ s.t. Bacic, al 41′ s.t. Pettenuzzo per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in sintetico.