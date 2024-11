La Samp Women lotta ma non basta: l’Inter passa alla “Sciorba”

Il tabellino della sfida tra blucerchiate e nerazzurre, 9.a giornata della Serie A Femminile eBay 2024/25.

Sampdoria 0

Inter 3

Reti: p.t. 15′ Wullaert; s.t. 14′ Wullaert, 28′ Magull.

Sampdoria (4-1-4-1): Tampieri; Cafferata, Panzeri, Pisani, Nano; Benoit; Bercelli (29′ s.t. Arcangeli), Heroum, Fallico (39′ s.t. Cinotti), Baldi (25′ s.t. Pellegrino Cimò); Della Peruta (39′ s.t. Burbassi).

A disposizione: Aprile, Nespolo, Zamanian, Tucceri, Bertucci, Lazzeri, Zilli, Bison.

Allenatore: Castiglione.

Inter (3-5-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Andres; Merlo, Detruyer (20′ s.t. Csiszar), Pedersen (1′ s.t. Karchouni), Magull (31′ s.t. Pavan), Robustellini (20′ s.t. Serturini); Cambiaghi, Wullaert (s.t. 25′ Bugeja).

A disposizione: Piazza, Schianta, Santi, Polli, Fordos, Fadda.

Allenatore: Piovani.

Arbitro: Mirabella di Napoli.

Assistenti: Marchese di Napoli e Hader di Ravenna.

Quarto Ufficiale: Fermo di Torre Annunziata.

Note: ammonite al 29′ s.t. Bowen e Tampieri per comportamento non regolamentare, ammonita al 44′ s.t. Heroum per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 300 circa; terreno di gioco in sintetico.